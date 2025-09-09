Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle 4 ülkenin Ankara büyükelçisinin güven mektubunu kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki programı yoğun...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mektubu Takdim Törenleri programına katılacak.
BÜYÜKELÇİLERİ AĞIRLAYACAK
Bu kapsamda Erdoğan, Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Moldova Büyükelçisi Oleg Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ve Lüksemburg Büyükelçisi Daniel Da Cruz'u ayrı ayrı kabul edecek.
GÜVEN MEKTUPLARI SUNULACAK
Büyükelçiler, törenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak.