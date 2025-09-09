İsrail'den Hamas'a Suikast! Patlama Sesleri Var...
ABD Basını, İsrail'in Katar'da üst düzey Hamas üyelerine suikastta bulunduğunu iddia etti. Başkent Doha'da birden fazla patlama sesi duyuldu.
ABD Basını, İsrail'in Katar'da üst düzey Hamas üyelerine suikastta bulunduğunu iddia etti. Başkent Doha'da birden fazla patlama sesi duyuldu.
İsrail medyası, ordunun hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirterek, Hamas yöneticisi Halid Meşal'i hedef aldıklarını iddia etti.
Hamas, saldırının ateşkes teklifini görüştüklerini sırada gerçekleştiğini bildirdi.
İsrail basını saldırıya ABD Başkanı Donald Trump'ın onay verdiğini belirtti.
İsrail medyası, ordunun hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirterek, Hamas yöneticisi Halid Meşal'i hedef aldıklarını iddia etti.
Hamas, saldırının ateşkes teklifini görüştüklerini sırada gerçekleştiğini bildirdi.
İsrail basını saldırıya ABD Başkanı Donald Trump'ın onay verdiğini belirtti.