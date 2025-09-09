Hani Her Şey İstanbul İçindi? Oturuma Katılmadılar...

CHP'de kayyum kaosu tüm dengeleri altüst etti...Şaibeli kurultay davaları, yolsuzluk soruşturmaları ve mitingler derken son olarak Gürsel Tekin'in İstanbul'a kayyum olarak atanması karşısında CHP'li vekil ve meclis üyeleri, asli görevlerini unuttu.Resmi yükümlülüklerini yerine getirmeyen CHP'li yetkililer ya yolsuzluk soruşturmalarına karşı protestolarda ya da kayyum nöbetlerinde barikat kurmakla meşgul.CHP'lilerin bu sorumsuzluğu, kamusal alanda sorunlara neden oluyor.Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül ayı toplantılarının birinci oturumu, CHP Grubu'nun katılmaması nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.Oturum için tam kadro bir araya gelen Cumhur İttifakı üyeleri, CHP'nin bu sorumsuzluğu karşısında tepki gösterdi.AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin İBB Meclisi'nde hazır olduğunu fakat yeterli çoğunluğun sağlanamadığı için meclisin 8 Eylül'de toplanamadığını belirtti.İBB Meclisi'nin 16 milyon İstanbullunun iradesini temsil ettiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:Bu Meclis'in asli görevi, şehrimizin sorunlarını konuşmak, çözüm üretmek ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırmaktır. Bizim önceliğimiz her zaman İstanbul'a hizmettir.Siyasi hesaplar, parti içi çekişmeler, kişisel ihtiraslar, şahsi beklentiler İstanbul'a hizmet etmenin önüne geçmemeli, geçemez.İBB Meclisi, bu kadim şehrin trafik, kentsel dönüşüm, deprem hazırlıkları gibi hayati meseleleri çözmek için çalışmak zorundadır. Bu şehir günlük tartışmalarla değil, eser ve hizmet siyasetiyle yönetilmeyi hak ediyor.