  • USD: 41,18 - 41,26
  • EURO: 48,30 - 48,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sumud Filosu'na Hain Pusu! Yine Alçaklaştılar...

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine, Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendi.

Sumud Filosu'na Hain Pusu! Yine Alçaklaştılar...
Ekleme: 9.09.2025 - 09:02 Güncelleme: 9.09.2025 - 09:04 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: Sabah
Sumud Filosu'na Hain Pusu! Yine Alçaklaştılar...
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine, Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendi.

Sumud Filosu'na Hain Pusu! Yine Alçaklaştılar...

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese X sosyal medya platformundan, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Tunus'taki limanda filonun ana teknesine dron saldırısı düzenlendiğini belirten Albanese, limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.