iPhone 17 Serisinin Özellikleri Sızdırıldı: iPhone 17 Air Dikkat Çekiyor

Apple'ın büyük merakla beklenen yeni nesil iPhone 17 serisine ait teknik detaylar lansman öncesinde internete sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgiler, bu yıl seriye katılan yeni iPhone 17 Air modelinin öne çıkacağını gösteriyor. Sızıntılara göre iPhone 17 Air, yalnızca 5,5 mm inceliğe sahip olacak ve bu sayede bugüne kadarki en ince iPhone unvanını kazanacak. Air modelinde 6,6 inç ekran, tekli 48 MP arka kamera, 24 MP ön kamera ve A19 işlemci bulunuyor. Ancak en dikkat çekici nokta, cihazın sahip olduğu 2.800 mAh'lik yüksek yoğunluklu batarya. İnce tasarımın getirdiği bu sınırlama nedeniyle iPhone 17 Air'in normal yoğunlukta bir kullanımla günü tamamlayamama ihtimali bulunduğu belirtiliyor.

Serinin diğer modelleri de güçlü donanım ve kamera özellikleriyle dikkat çekiyor:

iPhone 17: 6,3 inç ekran, çift kamera kurulumu (48 MP ana + 12 MP ultra geniş), 24 MP ön kamera, 3.600 mAh batarya, A19 işlemci ve 8 GB RAM ile geliyor. Depolama seçenekleri 128 GB, 256 GB ve 512 GB olarak sıralanıyor.

iPhone 17 Pro: 6,3 inç ekran, üçlü 48 MP kamera sistemi, 12 GB RAM, 3.700 mAh batarya ve A19 Pro işlemciye sahip. Pro model, ayrıca 8x optik zoom ve 8K video kaydı desteği sunuyor. Isıyı daha iyi dağıtmak için buhar soğutma sistemi ile donatılmış.

iPhone 17 Pro Max: Serinin en büyüğü olan Pro Max, 6,9 inç ekran, 5.000 mAh batarya ve üçlü kamera kurulumu ile geliyor. Aynı zamanda buhar soğutmalı sistemiyle yüksek performansta daha stabil bir deneyim sunması bekleniyor.

Bu sızıntılar, Apple'ın bu yıl özellikle kamera yetenekleri, işlemci performansı ve soğutma teknolojilerinde ciddi bir adım attığını gösteriyor. Özellikle Pro modellerin sunduğu 8x optik zoom ve 8K video desteği, profesyonel kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Apple'ın tanıtım etkinliği bugün gerçekleşecek ve sızdırılan bu bilgilerin ne kadarının gerçeği yansıttığı, fiyatların ne olacağı ve cihazların satışa çıkış tarihleri resmi olarak açıklanacak.