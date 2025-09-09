Meteoroloji Uyardı! Bu Bölgeler Dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, İç Anadolu ve Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırıkkale kıyıları ile İstanbul'un kuzey kıyılarının kısa süreli yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 30°CParçalı ve az bulutlu°C, 31°CParçalı ve az bulutlu°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 25°CParçalı ve az bulutlu°C, 32°CParçalı ve az bulutlu°C, 32°CAz bulutlu°C, 32°CAz bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu°C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutlu°C, 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu°C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Tunceli, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 27°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.°C, 35°CAz bulutlu ve açık°C, 32°CAz bulutlu°C, 30°CAz bulutlu ve açık°C, 34°CAz bulutlu ve açık