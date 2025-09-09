Trabzon'a 57 Milyarlık Yatırım! Murat Kurum Açıkladı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Trabzon'da konuştu.Konuşmasına, dün İzmir'de yaşanan saldırıda şehit olan polisleri anarak başlayan Bakan Kurum, yaralılara şifa dilediğini belirtti.Kurum burada Kentsel Dönüşüm projelerine ilişkin son durumu paylaştı.Kurum konuşmasına, Trabzon'daki projelerle ilgili detayları aktararak devam ederken, kente alt yapıdan kentsel dönüşüme 57 milyar TL'lik yatırım kazandırıldığını söyledi.Değerli dostlar bugün Trabzonlu kardeşlerimizle kucaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihin ve ecdadın emaneti olan Trabzon'a hizmeti önemli buluyoruz. Her ilçemize eser verme şerefine eriştik. Alt yapıdan kentsel dönüşüme 57 milyar liralık yatırımı alnımızın akıyla kazandırdık.Trabzon'un dört bir yanını millet bahçeleriyle donattık. 11 bin yeni yuva kazandırdık. 2500 konutumuzun da inşası devam ediyor. Trabzon'un çehresini değiştirmek amacıyla da kentsel dönüşüm projemizi gerçekleştiriyoruz.Çömlekçi'nin ilk etabını tamamladık. Bölgemizde yeni konutlar ve yeni iş yerleri inşa ettik. Bir başka dönüşüm bölgesi de Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projesi. Onun da ilk etabına başlayacağız.Bugün de yoğun bir programımız var. Uzunkum projesini yerinde inceleyiz. 734 bin metrekarelik muhteşem projeye ilişkin de müjdelerimiz olacak. Trabzon'un en nadide projesi olacak Çarşıbaşı Millet Bahçesi'ni de açacağız.Çömlekçi Kentsel Dönüşümün 2. etabını da yerinde inceleyeceğiz. Hızlı bir şekilde bu projeyi de tamamlayıp Uzun Sokak ve Kahramanmaraş caddesi dışında da buluşma noktası olacak güçlü bir Trabzon'u inşa etmek istiyoruz.Geçtiğimiz hafta Malatya'da deprem bölgesindeki eşiği hep birlikte yaşadık. 300 bin konutun anahtarlarını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Afetzede kardeşlerimizden 3 tanesinin 2'sine anahtarlarını teslim etmiş durumdayız.Dünyada 300 bin konutun 2 yılda projesini çizip tamamlayacak ve bunları teslim edecek başka bir ülke yoktur. 23 günde 550 konut üreten başka bir ülke yoktur. Bu gayret her baba yiğidin harcı değil. Bu bizim ülkemizin ve milletimizin başarısıdır. Depremzede kardeşlerimizi düşünen devletimizin başarısıdır.Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar evine girmeyen tek bir kardeşimiz kalmayacak. 11 ilde depremzede kardeşlerimiz için bu projeleri yaparken aynı anda 81 ilimiz için hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz.Konut arzının düşmesi ve dar gelirli vatandaşımızın ev sahibi olması için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 734 bin sosyal konutu ülkemize kazandırdık. Yapmış olduğumuz çalışmalarla 5 milyon vatandaşımızı evlerine kavuşturduk.Ülke genelinde 280 bin sosyal konutun inşası devam ediyor. Önümüzdeki ay da 81 ilde hayata geçireceğimiz yeni sosyal konut projemizin müjdesini vereceğiz.Trabzon'da da kira fiyatlarının düşmesi ve ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın hem merkezde hem ilçelerde çalışmalarını yapacağız.Biz bu millete sevdalıyız. Bu topraklara aşığız. Yaptığımız tüm projeleri ve eserleri bu milletin devletine olan güvenine binaen yapıyoruz. Bu şuurla 25 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da omuz omuza vereceğiz.Yeni proje ver yatırımlarımızla Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Türkiye'nin çimentosu olan Trabzon'u ve ülkemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Tüm Trabzonlu kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum.