Tüketici hakları için yeni adımlar: Bakan Bolat’tan yapay zeka ve denetim vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Ticaret Bakanlığımızda bugün düzenlenen 29'uncu Tüketici Konseyi Toplantısı'na katılarak, 81 vilayetimizden katılan tüketici kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri ile buluştuk. Ticaret Bakanlığı olarak bir yandan tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yasal düzenlemeleri hayata geçirirken, diğer taraftan da tüketicilerimizin uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ulaşımını kolaylaştırmaya; tüketicilerimizin taraf olduğu her türlü sözleşme ve işlemi kapsayan alanlarda denetimlerimizi artırmaya ve piyasa dengesinin şekillenmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Konsey başkan ve üyeleri, özel sektör temsilcileri ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri ile birlikte tüketicilerimizi koruyacak yeni düzenlemeleri ele almaya; tüketiciyi yanıltıcı ve piyasayı olumsuz etkileyen eylemlere karşı tedbirleri artırma ve tüketicilerimizi koruma süreçlerinde yapay zekayı daha etkin kullanma süreçlerini değerlendirdik' dedi.'ON MİLYONLARCA ÜRÜNÜ DENETLEDİK'Bakan Bolat, tüketici korumaya yönelik atılan adımlara ilişkin, 'Hükümetimiz olarak, son 2 yılda, haksız ticaret, fahiş fiyat, stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadelede, otomotiv, emlak, gıda-toptan ve perakende, marketler, kuyumculuk sektörlerinde, ayrıca aldatıcı-yanıltıcı reklamlar, doğrudan satış, abonelik sözleşmeleri, uzaktan satış gibi alanlarda onlarca yeni yasal düzenlemeler çıkardık. Bunların yanı sıra milyonlarca firma ve on milyonlarca ürünü denetledik. Her ay kamuoyuna açıkladığımız gibi, yasalara uymayan uygulamalarda şu ana kadar milyarlarca lira idari para cezası kesilip tahsil edildi. ALO 175 Tüketici Danışma Hattı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulaması gibi dijital uygulamalarla tüketici mağduriyetlerinde anında müdahale mekanizmaları kurduk' ifadelerini kullandı.Ticaret Bakanlığı'nın, vizyonunu kararlılıkla devam ettireceğini vurgulayan Bakan Bolat, açıklamasına şöyle devam etti:'Ticaret Bakanlığımız, ismiyle müsemma vizyonu, iç ticaret ve dış ticareti geliştirmek olup, tüketici dostu ve üretici dostu çalışmalarına ve uygulamalarına büyük bir kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle 29'uncu Tüketici Konseyi Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diler, organizasyona katılan tüm değerli paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum.'