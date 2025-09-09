Sultanbeyli Belediyesi’nden 9 bin öğrenciye ücretsiz kırtasiye seti!

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, okula yeni başlayan 9.000 öğrenciye kırtasiye seti hediye etti. Geçen yıl da 8.500 öğrenciye kırtasiye seti hediye ettiklerini vurgulayan Başkan Tombaş “Gözümüzün nuru yavrularımızın okul heyecanlarını paylaşmak için yanlarında olduk. Defter seti, kalem seti, cetvel seti, oyun hamuru, boyama malzemeleri, boyama kitabı, silgi, kalemtraş, bant, makas ve stick yapıştırıcı setimizi, bugün 9 bin öğrencimize ulaştırdık. Hayırlı olsun.” dedi.AYRIM YOK, TÜM ÖĞRENCİLERE DAĞITILDIHerhangi bir başvuru almadan ilkokula başlayan tüm öğrencilere kırtasiye setlerini ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Tombaş, “Okul hayatına yeni başlayacak çocuklarımıza ilk destek belediyemizden olsun istedik. Bunun için dolu dolu bir kırtasiye seti hazırladık. Kırtasiye setimizin içinde; defter seti, kalem seti, cetvel seti, oyun hamuru, boyama malzemeleri, boyama kitabı, silgi, kalemtraş, bant, makas ve stick yapıştırıcı yer alıyor. Toplamda 9 bin öğrencimize kırtasiye setlerini ücretsiz bir şekilde ulaştırdık. Çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sunduğumuz için çok mutluyuz. Tüm öğrencilerimize ve fedakâr öğretmenlerimize hayırlı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.” dedi.