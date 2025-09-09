WhatsApp eski güvenlik şefi Meta'ya dava açtı

WhatsApp'ın eski üst düzey siber güvenlik yöneticisi Attaullah Baig, pazartesi günü ana şirket Meta'ya karşı şok edici bir dava açtığını duyurdu.Baig, Meta'nın uygulamanın dijital savunmasındaki dahili kusurları görmezden gelerek milyarlarca kullanıcıyı riske attığını ve bu kusurları bildirdiği için misillemeye maruz kaldığını iddia etti.2021-2025 yılları arasında WhatsApp güvenlik şefi olan Baig, yaklaşık 1.500 mühendisin uygun bir denetim olmaksızın kullanıcı verilerine sınırsız erişime sahip olduğunu öne sürdü.Baig, bu durumun şirketin 2020'deki 5 milyar dolarlık cezayla sonuçlanan ABD hükümeti emrini ihlal etme potansiyeli taşıdığını belirtti.115 sayfalık şikayete göre Baig, mühendislerin 'tespit veya denetim izi olmadan' iletişim bilgileri, IP adresleri ve profil fotoğrafları gibi kullanıcı verilerini çalabileceğini keşfetti.Baig, bu endişelerini Mark Zuckerberg de dahil olmak üzere üst düzey yöneticilere defalarca ilettiğini iddia etti.WhatsApp İletişim Başkan Yardımcısı Carl Woog ise iddiaları yalanlayarak bunun 'bilindik bir oyun' olduğunu söyledi.Woog, Baig'in düşük performans nedeniyle işten çıkarıldığını ve şimdi ekibin çalışmalarını çarpıtarak yanlış yansıttığını belirtti.Baig ise 2021'deki ilk raporlarının ardından misillemeyle karşılaştığını, olumsuz performans değerlendirmeleri aldığını ve Şubat 2025'te 'zayıf performans' gerekçesiyle haksız yere işten çıkarıldığını iddia ediyor.