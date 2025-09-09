Islak bezinizi sakın musluğun üzerine asmayın! Ölümcül hastalıkların sebebi mutfaktaki bu hatada gizli…

Evlerde temizlik sırasında sıkça yapılan bir alışkanlık olan ıslak bezi musluğun üzerine asmak, pratik gibi görünse de aslında ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.Uzmanlar, özellikle mutfak ve banyoda bu şekilde bırakılan benzlerin mikropların hızla çoğalmasına davetiye çıkardığını belirtiyor.Islak ortamda bırakılan temizlik bezleri, sahip oldukları nemden dolayı kısa sürede bakteri ve mantar üremesi için uygun bir hale geliyor.Hem su buharına hem de çeşitli mikrop taşıyan damlacıklara açık olan muslukların üzerinde risk daha da artıyor.Mikrobiyoloji uzmanları, bu tür bezlerin salmonella ve E.coli gibi ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilen bakterileri barındırabileceği konusunda da uyarılarda bulunuyor.Bu nedenle musluğun üzerinde ıslak bez bırakmak, evinizde hijyen alanı oluşturmak yerine sağlığı tehdit eden bir alışkanlık haline geliyor.Bezin kuruması niyetiyle yapılan bu hareket, ıslak kaldığı süre boyunca bakteri üretmeye devam ediyor.Bu bakteriler de eller yoluyla yiyeceklere ve mutfak eşyalarına bulaşarak hastalıklara sebep olabiliyor.Uzmanlar, temizlik bezlerinin her kullanım sonrası iyice yıkanması ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.Güneş gören bir yerde veya havadar bir alanda kurutulan bezler, mikropların üremesini engelliyor. Ayrıca temizlik bezlerinin sık sık değiştirilmesi de büyük önem taşıyor.