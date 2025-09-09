İrlanda'da doktor yerine Chat GPT'ye güvendi: Ölmek üzere olduğu ortaya çıktı

Yapay zeka sorunları artıyor...İrlanda'nın Kerry bölgesinde yaşayan 2 çocuk babası 37 yaşındaki Warren Tierney, aylardır boğazındaki şiddetli ağrılar ve yutma zorluğu nedeniyle doktora gitmek yerine yapay zekaya danışmayı tercih etti.ChatGPT'ye yönelttiği sorulara aldığı yanıt ise hayatını değiştirdi.DOKTOR YERİNE CHAT GPT'YE SORDUDailyMail'de yer alan habere göre yapay zeka, Tierney'nin belirtilerini ciddi görmedi ve kanser ihtimalinin 'çok düşük' olduğunu belirtti.Bu sözlere güvenen Tierney, doktora gitmeyi erteledi.Ancak ağrıları dayanılmaz hale geldiğinde hastaneye başvurdu ve hayatının şokunu yaşadı. Tierney'e geç kalınmış yemek borusu kanseri teşhisi konuldu.YAKLAŞIK 5 YIL ÖMRÜ KALDIĞINI ÖĞRENDİDoktorlar, Tierney'ye yemek borusu adenokarsinomu tanısı koydu.Tierney, ileri evrede fark edilen hastalığı nedeniyle ortalama 5 yıl yaşama şansı kaldığını öğrendiğinde yıkıldı.Uzmanlara göre erken teşhis edilemeyen bu tür vakalarda tedavi sonuçları son derece sınırlı.'BU TEKNOLOJİ İNSANIN DUYMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYOR'Tierney yaşadıklarını, 'ChatGPT'ye güvenmem bana muhtemelen birkaç ay kaybettirdi. Bu teknoloji, insanın duymak istediğini söylüyor ama gerçeği değil' sözleriyle anlattı.OPENAI'DEN UYARIOlayın ardından OpenAI, yapay zeka sistemlerinin tıbbi tanı ya da tedavi amaçlı kullanılmaması gerektiğini hatırlattı.Şirket, kullanıcıların sağlık sorunlarında mutlaka uzman hekimlere başvurmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.