Macron Köşeye Sıkıştı! 'Seçenek Azaldı'

Fransa'da Ulusal Meclis'te Başbakan François Bayrou hükümeti için güven oylaması yapıldı. Oylamada, 194 milletvekili Bayrou hükümeti lehinde, 364 milletvekili Bayrou hükümeti aleyhinde oy kullanırken, 15 milletvekili ise çekimser kaldı.Oylama sonucunda Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayan Başbakan François Bayrou hükümeti düştü. Bayrou'nun yarın sabah Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunması beklenirken, Fransa'da erken seçime gidilebilir.Oylama öncesinde yaptığı açıklamada Bayrou, 'Hükümeti devirebilirsiniz ama gerçeği silemezsiniz. Fransa'nın mali durumu artık dayanılmaz bir noktaya geldi. Ülkemizin geleceğini korumak için tek bir yol var. Kamu maliyesini yeniden düzenlemek' ifadelerini kullandı. Bayrou, oylamanın ardından ise herhangi bir açıklama yapmadan meclisten ayrıldı.Fransa Cumhurbaşkanlığı, Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Macron'un önümüzdeki birkaç gün içinde yeni bir başbakan atayacağını duyurdu.Aşırı sağ ve sol partilerden oluşan muhalefet kanadı, hükümetin düşmesini memnuniyetle karşılarken, Macron'un nasıl bir yeni hükümet formülü bulacağı ve 2026 bütçesinin akıbeti merak edilen konular arasında yer alıyor.Uluslararası haber ajansı Reuters'a göre, hükümetin düşmesi Macron'un birçok açıdan kendi yarattığı ve çıkış yolu net olmayan siyasi krizin derinliğini ortaya koyuyor.Sciences Po Üniversitesi Siyasi Araştırmalar Direktörü Kevin Arceneaux, 'Buradan kolay bir çıkış yolu yok. Cumhurbaşkanı gerçekten zor bir durumda.' ifadelerini kullandı.Siyasi analistler Macron'un oynayacak çok az kozunun olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı, kendi saflarından başka bir başbakan atayabilir. Pazartesi günkü güven oylaması öncesinde spekülasyonlar artarken, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun adı atanabilecek isimler arasındaydı. Reuters'a göre böyle bir seçim, duyarsız görünme ve halkın hoşnutsuzluğunu artırma riskini taşır.Bazı siyasi yorumcular, Macron'un azınlık hükümetine liderlik etmesi için bir sosyalist lidere yönelmesini beklediklerini bildirdi. Ancak sosyalistler, istikrarlı bir koalisyon arayışından ziyade, bir 'saldırmazlık paktı' ve kendi gündemini uygulama fırsatı için çabalıyor.Sosyalistler, zenginlere vergi koyma ve emeklilik yaşının düşürülmesi politikalarını savunuyor. Bu tür politikalar, Macron'un iş dünyası yanlısı ilkelerine aykırı olup, yabancı yatırımcıları çekmeyi amaçlayan geçmiş reformları baltalıyor.Macron erken seçim çağrısında bulunabilir, ancak kamuoyu yoklamaları Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin Ulusal Meclis'teki en büyük siyasi güç olarak konumunu güçlendireceğini gösteriyor. Bu durumda Macron'un partisi daha da fazla sandalye kaybedecek.Cumhurbaşkanlığı adaylığı yasaklanan ve yeni parlamentoda koltuğunu kaybedecek olan Le Pen, kendisini 'feda etmeye' hazır olduğunu söyledi ve Macron'dan 'ultra hızlı bir fesih' başlatmasını istedi.Reuters'a göre, iktidarı Avrupa Birliği (AB) karşıtı, aşırı sağcı ezeli rakipleriyle paylaşma ihtimali Macron için aşağılayıcı bir darbe olacak.Cumhurbaşkanına yakın kaynaklar, Macron'un yeni bir erken seçim çağrısında bulunmaktan çekindiğini bildirdi. Partisinden isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir milletvekili, 'Ama onunla ilgili hiçbir şeyi göz ardı edemezsiniz, gerçekten öngörülemez biri.' ifadelerini kullandı.Bazı siyasetçiler anayasal bir reform ve Altıncı Cumhuriyet'in kurulmasını istiyor.Ancak Reuters'a göre, kronik olarak istikrarsız Üçüncü ve Dördüncü Cumhuriyetler döneminde denenmiş ve test edilmiş olan daha parlamenter bir sisteme geri dönmenin Fransa'nın yönetilebilirliğini nasıl iyileştireceği belirsizdir.Uluslararası haber ajansı, Cumhurbaşkanını istifaya zorlayacak anayasal bir mekanizma bulunmadığından, Macron'un hem parlamento içinde hem de parlamento dışında giderek artan bir baskıyla karşılaşmasının muhtemel olduğunu belirtti.ise oylamanın ardından yaptığı basın açıklamasında, solun hükümeti yönetmeye çağrıldığı takdirde bunu yapması gerektiğini dile getirdiChatelain, solcu ittifakı Yeni Halk Cephesi'nden (NFP) gelecek bir başbakanı desteklediklerini ifade ederek, Macron'a 'ülkeyi birlikte yönetelim' çağrısı yaptı., ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bayrou'nun düşmesinin ardından yeni başbakanın, 2024'teki genel seçimlerin kazananı NFP'nin sıralarından çıkması gerektiğini vurguladı.Tondelier, 'Genel seçimlerden bir yıl sonra, Fransızların oylarına saygı duymanın zamanı çoktan geldi. Bizler hazırız.' değerlendirmesinde bulundu.