Utanmaz Ali Mahir Şehitleri Alet Etti! Pes Dedirtti...

CHP kaosun tam göbeğinde...CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden alınmasından sonra Gürsel Tekin, kayyum olarak atandı.Parti binasına gideceğini ilan eden Gürsel Tekin'in girişini engellemek için dün gece saatlerinden itibaren gerginlik yşanıyor.Parti binası önünde barikat kuran CHP'li yöneticiler ve partililer, Tekin'in girişini sağlamak için bölgeye gelen polis ekiplerine saldırdı.Polislerle CHP'liler arasındaki atışma sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın polislere hitaben sarf ettiği sözler ise tepki çekti.Sabah saatlerinde İzmir'de yaşanan silahlı saldırıda şehit düşen 2 polisimizi kirli siyasetine alet etmeye çalışan Başarır, iğrenç ifadeler kullandı.Başarır, 'Gidin karakolları koruyun. iki meslektaşınız şehit oldu. Size utançla bakıyorlar arkanızdan. Utanarak bakıyorlar size. Yazıklar olsun.' dedi.CHP'li Başarır'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken büyük tepki çekti.