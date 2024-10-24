Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Sonbahar yağışlarla devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenirken bazı bölgelerde yağmur alarmı verildi.Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel, su, baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 22°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CAz bulutluDENİZLİ °C, 25°CAz bulutluİZMİR °C, 25°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 26°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 26°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 19°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 19°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 18°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 20°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 21°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 19°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM -2°C, 11°CParçalı ve az bulutluKARS -4°C, 12°CParçalı ve az bulutluMALATYA 4°C, 18°CAz bulutluVAN -1°C, 11°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 5°C, 22°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 8°C, 22°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 6°C, 20°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 11°C, 23°CAz bulutlu ve açık