Bu köydeki ağaçlar altın değerinde: Kurusunun kilosu 250 TL!

Köye, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel idaresi desteğiyle cennet hurması fidanı desteği sağlandı. Böylece 110 haneli köydeki meyve ağaçlarının büyük çoğunluğu bu türden oldu. ‘Sarı altın' olarak adlandırılan cennet hurmasının bu yıl başlanan hasadında kilosu dalında 10 TL ile 15 TL arasında fiyatlarla, kurusunun kilosu ise 250 TL'den alıcı buluyor. 957 dekar alanda cennet hurması yetiştiriciliği yapılan kentte bu yıl bin 800 tondan fazla rekolte bekleniyor.Hurma hasadının başlamasıyla günün ilk ışıklarıyla bahçelerin yolunu üreticiler merdivenlere tırmanıp gün boyunca topladıkları hurmaları özenle seçiyor. Kabuğu soyulan meyveler ise kurutmalık için askılara asılıyor. Yaş ve kuru hurmalar yurdun dört bir yanına satılıyor.Köylerinde 15-20 yıl öncesine kadar yetiştiriciliğinin az yapıldığı cennet hurmasının son yıllarda dikiminin giderek arttığını anlatan 64 yaşındaki Ahmet İnce, “Bir zamanlar bu bahçelerde elma, kiraz ağaçları vardı. Şimdi hurmaya döndü. Her yıl hurma dikiyoruz. Başka meyve fidanı dikmiyoruz. Çünkü en hesaplısı bu” dedi.Cennet hurmasının tam bir vitamin deposu olduğunu vurgulayan İnce, “Bu meyveyi yiyen kolay kolay hastalanmaz. Kurusunu yerken kahveyle birlikte tüketilmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.Hasadına katıldığı cennet hurması üretiminin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti belirten Amasya Valisi Önder Bakan, toplanan meyveleri tek tek soyup kurutan köy sakinleriyle de sohbet etti. Köy halkının gelirinin artması için meyvelerin işlenip kurutulmasına katkı sağlayıcı adımlar atılacağına değinen Vali Bakan, “Verimin, rekoltenin artırılması için tarım alanındaki bütün teknik kadrolarımızda kravatlar çıkacak tulumlar giyilecek. Çiftçilerimizle birlikte buluşacaklar” şeklinde konuştu.Bakan, programı takip eden gazetecilere de dilimlediği hurmalardan ikram etti.Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel idaresi desteğiyle fidanları dağıtılan cennet hurmasının önemli bir gelir kaynağına dönüştüğünü söyledi.Çiğdemlik Köyü Muhtarı Mustafa Kurt da Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli ile Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin'in de katıldığı hasatta köylerine gelen konuklarına teşekkür etti.