Müsavat Dervişoğlu'na çok sert sözler: Adamsan o gün Meclis'te buna tepki gösterseydin, Bahçeli'yi görünce elini öpmeye çalışıyorsun

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. Dervişoğlu'nun MHP Lideri Bahçeli'ye ip fırlatmasının yanlış bir hareket olduğunu ifade eden Yayman, 'Sen kimsin de Devlet Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorguluyorsun! Hadi oradan, Müsavat Bey'i severim falan da o kadar da uzun boylu değil. Meclis'te milletvekiliydim, Fatma Kurtulan yanımda oturuyordu. İYİ Partililere döndü dedi ki, siz ne konuşuyorsunuz, siz bizim oylarımızla Meclis'e geldiniz dedi. Müsavat Dervişoğlu da Grup Başkanvekiliydi. Adamsan çıkıp o zaman konuşsaydın.' dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin salı günkü grup toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bahçeli, 'Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.' dedi.Bahçeli'ye en sert tepki İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Bu ülkenin geleceğini, milletin istikbalini, devletin bekasını Devlet Bahçeli'ye karşı savunacak olmak rüyamda bile görebileceğim bir şey değil. Bizim cesetlerimizi çiğnemeden bu cani başı bu Meclis'e giremez.' diyerek Bahçeli'ye idam ipi fırlattı.Bahçeli, fırlatılan ipi İYİ Parti yönetiminden isteyerek odasındaki 'dilsiz uşak' olarak bilinen takım elbise askılığına astı. Bahçeli'nin ipin ucuna İYİ Parti logolu poşeti asması da dikkat çekti.AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında çok sert ifadelerle Müsavat Dervişoğlu'na yüklendi. Yayman, ip atmanın gereksiz bir eylem olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:Sen kimsin de Devlet Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorguluyorsun! Hadi oradan, Müsavat Bey'i severim falan da o kadar da uzun boylu değil. Sen ne demek istiyorsun kardeşim. Kimsin kimin adına konuşuyorsun. Siz bir ülkenin ajanısınız ya, bunun başka bir açıklaması olamaz. Kabul etmiyorum yani.Yayman, sözlerine TBMM'deki İYİ Parti-DEM Parti gerilimini hatırlatarak devam etti:O Meclis'te milletvekiliydim, Fatma Kurtulan yanımda oturuyordu. İYİ Partililere döndü dedi ki, siz ne konuşuyorsunuz, siz bizim oylarımızla Meclis'e geldiniz dedi. Müsavat Dervişoğlu da Grup Başkanvekiliydi. Adamsan çıkıp o zaman konuşsaydın. Sen ağzını açıp konuşmuyorsun, bugün ip atıyorsun.Yayman'ın sözlerinin sertliği giderek arttı. Yayman, 'Kime ip atıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve MHP'nin Alparslan Türkeş'ten sonra ismi ile özdeşleşmiş bir insana atıyorsun. Daha dramatik bir şey söyleyeyim. Aynı Müsavat Bey, ben beklemem, beni de sever. Aynı Müsavat Bey, Devlet Bey'i görünce elini öpme tavrı da gösterir. Hem elini öpüyorsun, hem ip atıyorsun...' dedi.