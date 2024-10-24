İstanbul Avcılar'da metrobüs yangını
Avcılar istikametinde ilerlerken aniden alevler içinde kalan metrobüsün dumanlarla kaplandığı anlar, çevredeki sürücüler tarafından görüntülendi.
İstanbullular güne yangınla uyandı...
Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüste seyir halindeyken yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Dumanlarla kaplanan metrobüsün yolcuları tahliye edilirken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.