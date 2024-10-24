İstanbul Avcılar'da metrobüs yangını

İstanbullular güne yangınla uyandı...Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüste seyir halindeyken yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi.Dumanlarla kaplanan metrobüsün yolcuları tahliye edilirken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.