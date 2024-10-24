Bakan Güler'den TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili açıklama: Tesadüf değil, oyunlarını bozmaya devam edeceğiz!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ'a gerçekleştirilen alçak terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Güler, "Tesadüf değildir, bir maşa olan terör örgütlerinin niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir. Hainlerin oyunlarını bozmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Bakan Güler, operasyonların kararlılıkla süreceğini belirterek, 47 terör hedefinin tam isabetle vurulduğunu kaydetti.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, üreteceğiz. Savunma sanayi projelerimizi daha hızlı gerçekleştirecek milletimizin umudu olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin kılına bile zarar verilmesine izin vermeyeceğiz. Terörün hortlamasına izin vermeyeceğiz. Teröristler heveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar ümitlenmesin." dedi.