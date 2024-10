Rusya Ukrayna Savaşı kızışıyor: Kuzey Kore asker gönderdi – Güney Kore ölümcül silah yollama uyarısında bulundu

Rusya Ukrayna Savaşı 24 Şubat 2022'den beri aralıksız sürüyor. Her iki ülke de muharebede büyük bir ilerleme kaydedemese de savaşın etkisi giderek büyüyor. Batı dünyası Ukrayna'ya tam destek veriyor. Rusya'nın ise şu ana kadar yalnız başına savaştığı düşünülüyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Güney Kore, Kuzey Kore'nin Moskova'ya destek amaçlı asker gönderdiği bildirdi. Olayın ardından Seul, Kiev'e ölümcül silahlar göndereceği uyarısında bulundu. Bölgede yaşanan son gelişmeler savaşın kapsamını genişletebilir.

Rusya Ukrayna Savaşı 24 Şubat 2022'te başladı. Her iki ülke de amansız bir mücadeleye girişti. Şu ana kadar savaşta önemli bir başarı sağlanamadı. Çatışmanın ne zaman biteceği ise henüz belirsiz. Yakın bir zamanda Güney Kore'nin iddiası üzerine savaşın etkisinin genişleyeceği düşünülüyor.Seul Ulusal İstihbarat Servisi cuma günü yaptığı açıklamada, Kuzey Korelilerin gemilerle Rusya'ya yaklaşık 1.500 özel kuvvet personeli gönderdiğini ve eğitim sürecinin ardından bu askerlerin Ukrayna'daki savaşta muharebeye gönderileceğini iddia etti.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Pyongyang'ı, Rusya'ya 10.000 asker göndermeye hazırlanmakla suçladı. Zelenskiy, salı günü müttefiklerini, Kuzey Kore'nin Rusya'nın savaşına dahil olduğuna dair kanıtlar sunmaya çağırdı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Korelilerin Kiev'in iddia ettiği gibi Rusya-Ukrayna Savaş'ında yer almaya hazırlandıklarını ifade etti. Austin, 'bu durumun çok ciddi sonuçları olacağını ancak şu an için Kuzey Korelilerin Ukrayna'da ne yapacaklarının henüz belli olmadığını,' aktardı.Austin, 'Rusya'da Kuzey Kore askerlerinin bulunduğuna dair kanıtlar var' açıklamasında bulundu.Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby de çarşamba günü gazetecilere yaptığı konuşmada, en az 3 bin Kuzey Kore askerinin Rusya'nın doğusundaki üç askeri üste eğitim gördüklerini iddia etti.Kirby, ABD'nin Kuzey Kore askerlerinin ekim ayının başı ile ortasında Kuzey Kore'nin Wonsan bölgesinden gemiyle Rusya'nın doğusundaki Vladivostok kentine nakledildiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Daha sonra Rusya'nın doğusundaki üç askeri eğitim merkezine götürüldüklerini ileri sürdü.Kirby, eğer Kuzey Kore askerleri savaşa katılırsa Ukrayna ordusunun hedefi haline gelecekleri konusunda uyardı.Güney Koreli milletvekilleri, Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı'ndan aldıkları brifingin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Pyongyang'ın Ukrayna'ya toplamda 10 bin asker gönderme sözü verdiğini ve bu askerlerin konuşlandırılmasının aralık ayına kadar tamamlanmasının beklenildiğini' bildirdi.Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi salı günü, Kuzey Kore'nin Rusya'daki askerlerini derhal çekmesi çağrısında bulundu ve iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin çok ileri gitmesi halinde Ukrayna'ya ölümcül silahlar sağlayacağı konusunda uyardı.Rusya Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Güney Kore, Moskova'ya karşı ABD öncülüğündeki yaptırımlara katıldı ve Kiev'e insani ve mali destek gönderdi. Ancak, aktif olarak çatışmalara katılan ülkelere silah tedarik etmeme politikası doğrultusunda Ukrayna'ya doğrudan silah tedarik etmekten kaçındı.Rusya, Seul'un Kuzey Koreli asker konuşlandırmasıyla ilgili iddialarını yalan haber olarak nitelendirdi. Kuzey Kore'nin New York'taki Birleşmiş Milletler temsilcisi de pazartesi günü yaptığı toplantıda bu dedikoduları 'asılsız söylentiler' olarak tanımladı.SAVUNMA ANLAŞMASI İMZALADILARGüney Kore'nin casusluk teşkilatı, Kuzey Kore'nin azalan silah stoklarını yenilemek amacıyla Ağustos 2023'ten bu yana Rusya'ya 13 binden fazla konteyner top, füze ve diğer konvansiyonel silahlar gönderdiğini bildirdi.Moskova ve Pyongyang silah transferini yalanladı ancak iki ülke askeri ilişkileri güçlendirme sözü verdi ve haziran ayında gerçekleşen zirvede karşılıklı savunma anlaşması imzaladı.