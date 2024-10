TUSAŞ saldırısı dünya basınında!

The Wahington Post, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın saldırıyı terör örgütü PKK'nın düzenlediğine ilişkin sözlerine yer verdi. The Wall Street Journal 'Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı' ifadelerini aktarırken, CNN International ise saldırıyı düzenleyen PKK'nın ABD için de terör örgütü olduğunu belirtti.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi.Saldırı dünya basınında da büyük yankı buldu.Amerikan The Washington Post gazetesi, terör saldırısıyla ilgili 'Havacılık şirketine yönelik terör saldırısında en az 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.' manşetini attı.Haberde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın saldırıyı terör örgütü PKK'nın düzenlediğine ilişkin sözlerine yer verildi.Ayrıca, hiçbir örgütün terör saldırısını üstlenmediği de belirtildi.The Wall Street Journal yayın organı da haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS zirvesindeki saldırıyı kınayan sözlerine yer verdi.Haberde, iki saldırganın çatışmada öldürüldüğü kaydedildi.The New York Times da manşetinde 'terör saldırısı' ifadesini kullandı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik operasyonu da aktarıldı.32 hedefin imha edildiği kaydedildi.CNN INTERNATIONAL: SALDIRIYI DÜZENLEYEN PKK, ABD İÇİN DE TERÖR ÖRGÜTÜCNN International da 'Türk Havacılık ve Uzay Şirketine Yönelik 'Terör' Saldırısında 5 Kişi Öldü' manşetli haberinde; şehitlerin arasında TUSAŞ çalışanları ve bir de taksicinin olduğu bilgisini verdi.Saldırıyı düzenleyen terör örgütü PKK'nın Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da terör örgütü olarak tanındığı hatırlatıldı.İngiliz BBC yayın organı, saldırı anına ilişkin görüntüye yer verdi.PKK'nın İngiltere tarafından da terör örgütü olarak tanındığı belirtildi.TUSAŞ'ın Türkiye'nin havacılık endüstrisinde önemli bir rolünün olduğu vurgulandı.The Guardian saldırganlardan birinin olay yerinde üzerindeki bombayı patlattığı bilgisini paylaştı.Diğer saldırganın da elindeki tüfekle vardiya değişimi sırasında binanın girişine ulaştığı aktarıldı.