E-Ticaret Kanunu değişiyor! İhracata büyük destek geliyor

Türkiye​, stratejik konumu, gelişmiş lojistik altyapısı ve dinamik ticaret kapasitesiyle global e-ticaretin cazibe merkezlerinden biri haline geliyor. Ancak son yıllarda, Uzakdoğu merkezli e-ticaret​ devlerinin Türkiye pazarına girişi, Türkiye'de yerleşik oyuncular için haksız rekabet ortamı yarattı. Bu duruma çözüm üretmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınan yeni bir yasa​ tasarısı, Türkiye'de yerleşik e-ticaret platformlarına yönelik önemli düzenlemeler içeriyor.TBMM'de yasalaşan E-Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikler, Türkiye'de yerleşik e-ticaret oyuncularının uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Türkiye'de yerleşik platformlar, vergi ve düzenleyici yükümlülükler altında faaliyet gösterirken, diğer oyuncular bu yükümlülüklerden muaf tutuluyordu. Yeni düzenleme, bu dengesizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor.Kanun teklifi, Türkiye'de yerleşik olmayan e-ticaret devlerine karşı Türkiye'de yerleşik platformların küresel rekabet gücünü artırmayı, aynı zamanda ihracat​ hacmini büyütmeyi amaçlıyor. Yasa kapsamında firmalara, ihracata sağladıkları katkıya oranla belirli iyileştirmeler sağlanacak. Bu adımın, Türk girişimcilerin yurtdışına açılmasını kolaylaştıracağı ve KOBİ'lerin uluslararası pazarlara erişimini artıracağı belirtiliyor.2028 yılı itibarıyla Türkiye'nin 375 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda, e-ihracatın 37,5 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Kanun değişikliği ile ihracat yapan tüm KOBİ​ ve esnafın olumlu yönde etkileneceği, e-ticaret sektöründe milyarlarca dolarlık bir hacim artışı bekleniyor.Uzmanlar, pazar yerlerine sağlanacak olan ihracat muafiyetinin, Türkiye'nin küresel ticaret pastasından aldığı payı artıracağını ve yerli e-ticaret oyuncularının güçlenmesini sağlayacağını vurguluyor.