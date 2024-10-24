Samsung'dan yapay zeka bekleyenlere müjde! Beklenen açıklama geldi

Geçtiğimiz aylarda Samsung, yapay zeka uygulaması için dört dile destek sözü vermiş ve artık şirket verilen sözleri gerçekleştirmeye başladı. Hollanda ve Belçika'da Samsung cihazlarını kullanan kullanıcılar için Felemenkçe dil desteği yayınlanacak.Samsung, Türkçe, İsveççe ve Romence desteğinin de unutulmadığını ve yakın zamanda yayınlanacağını açıkladı.Türkçe dil desteğinin ne zaman yayınlanacağı belli olmasa da, yeni diller ve lehçeler uyumlu Galaxy cihazlarında bulunan Ayarlar uygulamasında dil paketleri olarak indirilebilir olacak.Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesiyle birlikte, Galaxy A55 ve A35 modellerinde Galaxy AI kullanılabilir olacak. Güncellemenin yayınlanma tarihi açıklanmasa da bu ay ya da gelecek ay telefonlara gelmesi bekleniyor.Fakat Samsung kullanıcılarına hayal kırıklığına uğratan bir diğer gelişme ise, her özellik orta seviye cihazlarda sunulmayacak olması.Galaxy AI destekli Samsung telefonlar şu şekilde:-Galaxy S24 serisi-Galaxy S23 serisi-Galaxy S22 serisi-Galaxy S21 serisi-Galaxy S23 FE-Galaxy Z Fold 6-Galaxy Z Fold 6-Galaxy Z Fold 5-Galaxy Z Flip 5-Galaxy Z Fold 4-Galaxy Z Flip 4-Galaxy Z Fold 3-Galaxy Z Flip 3-Galaxy Tab S9 serisi-Galaxy Tab S8 serisi