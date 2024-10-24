Fatih Kacır: Hain teröristler bizi asla durduramayacak

Dün Ankara'da bulunan Türk savunma sanayiinde önemli bir yere sahip olan TUSAŞ'a PKK tarafından hain bir saldırı gerçekleştirildi.TUSAŞ tesislerinde gerçekleşen terör saldırısında 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist, biri kadın biri erkek, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.Bu hain saldırıda şehit olanlar arasında TUSAŞ kalite kontrolcüsü Cengiz Coşkun, TUSAŞ makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz, TUSAŞ güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan, taksi şoförü Murat Arslan yer alıyor.TUSAŞ saldırısının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açıklamalarda bulundu.Kacır açıklamalarında, şu ifadeleri kullandı:Savunma sanayiindeki iftihar kaynağı olan öncü kuruluşlarımızdan TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını lanetliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Hain teröristler asla hedeflerine ulaşamayacaklar.Bizi durduramayacak, azmimizi kıramayacaklar. Bizler aziz Türk milletinin istikbali için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin birliği ve beraberliği için durmaksızın ter dökeceğiz.3500 firmamızla 90 bin yol arkadaşımızla omuz omuza sırt sırta çalışacağız, bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Hainlere inat daha fazla, çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Savunma sanayii projelerimizi daha hızlı gerçekleştirecek, milletimizin umudu olmayı sürdüreceğiz.