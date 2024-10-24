TUSAŞ'a terör saldırısında bulunan erkek teröristin kimliği belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.' dedi.ŞEHİTLERİMİZE RAHMET, YARALILARA ŞİFA DİLİYORUZBakan Yerlikaya, 'Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum' ifadesini kullanarak, saldırıda hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.TERÖR SALDIRILARI BİZİ YILDIRAMAZ!Bakan, hiçbir terör saldırısının milleti yıldıramayacağını ve aziz milletimizi sindiremeyeceğini vurguladı. 'Birlik ve beraberliğimizle bu tür hain saldırılara karşı duracağız' şeklinde konuşarak, terörle mücadelede kararlılığın devam edeceğini belirtti.