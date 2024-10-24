Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sürüyor.Dünyanın büyümekte olan ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin liderleri, Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen zirvede bir araya geldi.Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Rus mevkidaşı Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında çektirilen aile fotoğrafına katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirve’sinin ikinci gününde de programına devam ediyor. Aile fotoğrafına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de düzenlenen oturum kapsamında bir konuşma gerçekleştirecek.Zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyri, İsrail'in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti.