Kastamonu'da tarihi hamam yandı

Tarihi Mer'aşi Abdurrahman Paşa Camii yanında bulunan ve 16'ncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen tarihi Belediye Çifte Hamamı'nda saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.Yangında, tarihi hamam kullanılamaz hale geldi.