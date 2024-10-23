Otel çalışanlarını taşıyan iki servis çarpıştı: 13 yaralı!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 2 otel servisinin çarpışması sonucu 13 otel çalışanı yaralandı. İşte haberin detayları…
Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Mehmet Çevik'in kullandığı otel servisi ile Müslüm Çevik'in kullandığı otel servisi çarpıştı.
Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada, Havvana Ö., Gülnaz K., Samiye Ü., Aynur S., Nurcan Ö., Müslüm Çevik., Fehime U., Güssiye K., Şenay G., Gülay I., Durdane Y., Fatma Y. ve Ahmet Küçükçeşme isimli otel çalışanları yaralandı.
Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Mehmet Çevik'in kullandığı otel servisi ile Müslüm Çevik'in kullandığı otel servisi çarpıştı.
Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada, Havvana Ö., Gülnaz K., Samiye Ü., Aynur S., Nurcan Ö., Müslüm Çevik., Fehime U., Güssiye K., Şenay G., Gülay I., Durdane Y., Fatma Y. ve Ahmet Küçükçeşme isimli otel çalışanları yaralandı.
Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.