Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son sarsıntı 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta kaydedildi.
Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son sarsıntı 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ 3,8 İLE SALLANDI
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Elbistan merkezli depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirlendi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER
Geçen hafta meydana gelen şiddetli sarsıntılar ise şöyle:
17 Ekim - Sivas 4,7
16 Ekim - Malatya 5,9
15 Ekim - Akdeniz 4,7
15 Ekim - Elâzığ 4,3
13 Ekim - Afyon 4,4
11 Ekim - Karadeniz 5,0
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
KAHRAMANMARAŞ 3,8 İLE SALLANDI
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Elbistan merkezli depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirlendi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER
Geçen hafta meydana gelen şiddetli sarsıntılar ise şöyle:
17 Ekim - Sivas 4,7
16 Ekim - Malatya 5,9
15 Ekim - Akdeniz 4,7
15 Ekim - Elâzığ 4,3
13 Ekim - Afyon 4,4
11 Ekim - Karadeniz 5,0
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.