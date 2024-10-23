Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son sarsıntı 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta kaydedildi.Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Elbistan merkezli depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirlendi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.Geçen hafta meydana gelen şiddetli sarsıntılar ise şöyle:17 Ekim - Sivas 4,716 Ekim - Malatya 5,915 Ekim - Akdeniz 4,715 Ekim - Elâzığ 4,313 Ekim - Afyon 4,411 Ekim - Karadeniz 5,0Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.