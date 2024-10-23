Zonguldak'ta kontrolden çıkan araç takla attı

Zonguldak-Ankara yolunda Seyfi E. idaresindeki Tofaş marka otomobiliyle, Devrek istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan otomobil önce refüj taşlarına çarptı ardından da takla atarak ters döndü.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Diğer sürücülerin imdadına yetiştiği Seyfi E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobil kaza yerinden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.