Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı

Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) önünde hareketli dakikalar yaşandı.TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi.SİLAH SESLERİ DUYULDUTUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu.PERSONEL SIĞINAĞA YÖNLENDİRİLDİGüvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.REHİNELER OLDUĞU BELİRTİLİYORGüvenlik güçleri ile teröristler arasıda çatışmaların devam ettiği, rehine olduğu belirtiliyor.BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMAKonuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.ŞEHİT VE YARALILAR VARİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendiği, şehit ve yaralılar bulunduğunu bildirdi.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.YETKİLİLER BÖLGEYE HAREKET ETTİCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün ve beraberindeki heyet ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, terör saldırısı sonrası İstanbul'daki SAHA EXPO'dan ayrılarak Ankara'ya doğru yola çıktı.TUSAŞ NEDİR?Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir.Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.15 BİN ÇALIŞANI BULUNUYORUçak Projeleri, Havacılık Yükseltmeleri ve Savunma Sistemleri gibi alanlarda önemli çalışmalar yapan TUSAŞ'ın 15 bine yakın çalışanı bulunuyor.TUSAŞ NEDİR NE ÜRETİYOR?TUSAŞ, geniş bir yelpazede ürün ve proje geliştirmektedir. Bunların başında Türkiye'nin milli savaş uçağı MMU (Milli Muharip Uçak) projesi gelmektedir.Bu proje, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak ve modern bir hava gücü oluşturmak için kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir.Ayrıca, HÜRKUŞ eğitim uçağı, ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçları (İHA), T129 ATAK taarruz helikopteri gibi yerli projeler, TUSAŞ'ın ürettiği ileri teknoloji hava araçları arasında yer almaktadır.Şirket, yalnızca askeri projelerle sınırlı kalmayıp, sivil havacılık sektöründe de önemli ortaklıklar yapmaktadır. Boeing ve Airbus gibi dünya devleri için parça üretimi yaparak, global tedarik zincirinin önemli bir parçası haline gelmiştir.