Terörist Gülen'in ölümü dünyada böyle yankılandı! Tepki çeken manşet
15 Temmuz başarısız darbe girişimin mimarı terörist FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. Terör elebaşının ölümü dünya basınında da geniş yankı bulurken Reuters'ın ifadesi büyük tepki çekti. İşte dünyada yakıları
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan vatan haini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberi dünya basınında da kendine yer buldu.
REUTERS'TAN TEPKİ ÇEKEN İFADE
İngiltere merkezli dünyanın en büyük medya kuruluşlarından Reuters,"Türkiye'de darbe düzenlemekle suçlanan güçlü din adamı Gülen öldü" başlığıyla açıkladı.
Reuters haberinde Ankara'nın 2016'daki başarısız darbe girişiminin arkasında olduğunu söylediği Fethullah Gülen'in, ikamet ettiği ABD'de öldüğü duyuruldu" şeklinde açıklamada bulundu.
"ERDOĞAN'IN BAŞ DÜŞMANI"
ABD merkezli Politico FETÖ elebaşının ölümünü "Erdoğan'ın baş düşmanı Fetullah Gülen öldü" başlığıyla duyuruldu. Haberde "Çok sayıda medya kuruluşunun haberine göre , Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca muhaliflerinden etkili İslam din adamı Fethullah Gülen, uzun bir hastalıktan sonra 83 yaşında ABD'de öldü." denildi.
"DARBE GİRİŞİMİNİN BEYNİ ÖLDÜ"
Rus haber ajansı TASS, Fethullah Gülen'in ölümü için "Fetö'ye yakın bir portal olan Herkul, Türkiye'de ilan edilen FETÖ terör örgütünün lideri vaiz Fethullah Gülen'in ABD'de öldüğünü söyledi." ifadelerine yer verdi.
Rusya merkezli Aviapro, Fetö elebaşının ölüm haberini "2016'da Türkiye'deki darbe girişiminin beyni Fetullah Gülen öldü" başlığıyla verdi.
"CASUSLUK AĞINI YÖNETİYORDU"
İran'ın önde gelen medya kuruulşarından Tasnim, "Yıllardır ABD'de yaşayan Gülen hareketinin lideri Fetullah Gülen, dün gece kalp rahatsızlığından öldü" dedi.
İran yerel haber ajansları Fetullah Gülen için "Gülen, 1999 yılından bu yana ABD'nin Pensilvanya şehrinde yaşıyordu ve Orta Asya ve Doğu Avrupa ülkelerindeki devasa eğitim-casusluk ağını yönetiyordu. Bu yıllarda Gülen, Amerikan İstihbarat Servisi'nin (CIA) koruması altındaydı ve Türk hükümetinin defalarca onun iade edilmesi ve yargılanması yönündeki taleplerine rağmen Washington iadesini asla kabul etmedi." açıklamasında bulundu.