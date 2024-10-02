Mehmet Şimşek: Dış ticaret açığının gerilemesi kalıcı fiyat istikrarına katkı sağlayacak

Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. İhracat eylülde 22 milyar 7 milyon dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret açığı geriledi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yayınladığı mesajında dış ticaret açığının azalmasının cari açığa olumlu katkı yapacağını ve böylece kalıcı fiyat istikrarı sağlacağını belirtti.Bakan Şimşek, bir grafik de paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Eylülde yıllık dış ticaret açığı geçen yılın mayıs ayına göre 43 milyar dolar azalarak 79 milyar dolar gerçekleşti. Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz.Böylece üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5’in altına gerileyecektir. Azalan cari açık dış finansman ihtiyacımızı düşürürken makro finansal istikrarı destekleyerek temel hedefimiz olan kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağlamaktadır.