Lübnan’da sıcak çatışma! Hizbullah son dakika koduyla duyurdu: İsrail’e ağır darbe indirildi!

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinin Merc Uyun ilçesine bağlı El-Adise kasabasına sızmaya çalışan bir İsrail gücüne karşı koyarak onlarla çatıştığını ve kayıplar verdirerek onları geri çekilmeye zorladığını duyurdu. Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.Açıklamada, Hizbullah unsurlarının bu sabah Hallet El-Mehafir yönünden El-Adise kasabasına sızmaya çalışan İsrail piyade kuvvetine karşı koyduğu, onlarla çatıştığı, kayıplar verdirerek onları geri çekilmeye zorladığı ifade edildi.HEDEFLER BAŞARILI ŞEKİLDE VURULDUHizbullah, Tel Aviv'in dün sabah Lübnan'ın güneyinde askeri operasyon başlattığını açıklamasından bu yana ilk kez İsrail piyade gücüyle çatışmaya girdiğini duyurdu. Dün gün boyunca İsrail güçlerinin herhangi bir kara saldırısı gözlenmezken, Hizbullah, Tel Aviv'in iddialarını yalanlayarak, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile Hizbullah üyeleri arasında doğrudan bir çatışma yaşanmadığını vurgulamıştı.Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde askeri kışlaya ve yerleşim birimlerine saldırılar düzenlediğini duyurdu Hizbullah'ın Telegram üzerinden yaptığı açıklamada İsrail'e yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde sınır hattı üzerinde yer alan Şumira kışlasında bulunan askeri grubun bir dizi füzeyle doğrudan hedef alındığı belirtildi. Ayrıca, Lübnan sınırındaki Misgav Am Yahudi yerleşim birimindeki büyük bir İsrail piyade birliğine füze ve topçu atışlarıyla düzenlenen saldırılarda isabetli vuruş yapıldığı ifade edildi.Yine Lübnan sınırı yakınlarındaki Shtula yerleşim birimine 2 Burkan füzesiyle isabetli bir saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.Öte yandan İsrail Yediot Ahronot gazetesi İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde sirenlerin çaldığını, Lübnan'dan fırlatılan füzelerin açık alana düştüğünü duyurdu. Hizbullah'ın bir başka açıklamasında da, Lübnan sınırına yakın Kiryat Shimona yerleşimindeki bir grup İsrail askerinin ve topçu mevzilerinin bir dizi füzeyle vurulduğu kaydedildi.SİVİLLERE TAHLİYE ÇAĞRISIİsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını açıklayarak, bölge sakinlerini Avali Nehri'nin kuzeyine gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların düzenleneceği bölgeleri duyurarak, 'Güvenliğiniz için evinizi derhal tahliye etmelisiniz, Avali Nehri'nin kuzeyine geçin. Hayatınızı kurtarın.' ifadelerini kullandı.Adraee saldırıların düzenleneceği bölgeleri El-Beyada, Buyut es-Siyad, Er-Raşidiye, Maşuk, El-Bes, Şubriha, Teyr Dibbe, El-Burğuliye, Muhayyem el- Kasımiye, Nebi Kasım, Burc Rihal, El-Abbasiye, Muareke, Ayn el-Baal, Mahrune, Bafliye, Deyr Kifa, Sarife, Arzun, Derdeğiye, Dahr Bariye Cabir, Cebel el-Ades, Şuhur ve Burc eş-Şimali şeklinde sıraladı.Bölgede yaşayanları güneye gitmemeleri konusunda uyaran Andraee, Hizbullah'ın askeri hedeflerine yönelik saldırılar düzenleneceği iddiasıyla, Lübnanlı sivillerden Avali Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi. Andraee, Lübnanlı sivillerin evlerine dönmeleri konusunda ise 'Evlerinize dönmeniz için güvenli vakti size bildireceğiz.' şeklinde açıklamada bulundu.36. TÜMEN GÜNEYE GÖNDERİLDİİsrail ordusu Lübnan'ı işgal için başlattığını duyurduğu kara saldırısına katılmak amacıyla bir tümenin daha görevlendirdiğini bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 36. tümenin Lübnan'a kara saldırılarına katılacağı belirtildi.Açıklamada, kara saldırısına katılacak tümenin tatbikat görüntüleri de paylaşıldı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.GECE BOYUNCA 55 KİŞİYİ KATLETTİLERİsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün gerçekleştirdiği saldırılarda 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Hedef alınan noktalardan patlama sesleri ve dumanlar yükseldi.Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in dün (salı) Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 55 kişinin hayatını kaybettiği, 156 kişinin de yaralandığı belirtildi. Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada ise, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda bin 873 kişinin öldüğü, 9 bin 134 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, 'İsrail saldırılarının hedefi olan bölgelerde yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Bunların 155 bin 600'ü sığınma evlerine kayıtlı' ifadeleri kullanıldı.