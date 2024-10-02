iPhone 17'de tuş sayısı düşürülecek! Ses açma ve kapama yöntemleri artık değişiyor

Apple​, iPhone​ 16 serisindeki tüm modellerde yeni bir Kamera Denetimi düğmesi sunarak, kamerayı daha erişilebilir hale getirmişti. Bu adım, Apple'ın genellikle yeniliklerini sadece Pro modellerine özel tutup yıllar içinde temel modellere yayma politikasından farklı olsa da kullanıcılar tarafından beğeni topladı. Şimdi ise, şirketin iPhone 17 Pro modelleri için bir düğme yeniliği daha planladığı öne sürülüyor.Sızıntılarıyla tanınan Majin Bu'nun paylaştığı bilgilere göre, Apple iPhone 17 Pro modellerinde ses düğmeleri ve Eylem Düğmesi'nin yerine geçecek yeni bir düğme üzerinde çalışıyor. Hem ses kontrolünü hem de Eylem Düğmesi'nin işlevlerini bir araya getirecek şekilde tasarlanıyor.Apple'ın iPhone 16 ile tanıttığı Kamera Denetimi düğmesi, etkileşime bağlı olarak çoklu kontrol seçenekleri sunan bir hassasiyet özelliğine sahip. Örneğin bir kez basıldığında kamera uygulamasını başlatıyor, basılı tutulduğunda video kaydetmeye başlıyor, hafif basıldığında kontrol seçeneklerini açıyor. Benzer bir yaklaşımın, iPhone 17'deki yeni düğmede de kullanılabileceği düşünülüyor.Yeni düğmenin tam olarak nasıl işleyeceği konusunda henüz detaylar net değil. Ancak Majin Bu, 'ses, zil sesi ve özelleştirilebilen diğer işlevler için bir kontrol görevi göreceğini' öne sürüyor. Yine de Apple'ın bu planı uygulayıp uygulamayacağı kesin değil. 2025 Eylül ayına kadar şirket bu tasarımı değiştirebilir veya iptal edebilir.Yeni düğme söylentilerinin yanı sıra, iPhone 17 serisiyle ilgili başka önemli gelişmeler de bekleniyor. Serinin, Pro ve Pro olmayan modeller arasındaki performans farkını azaltabilecek 'Slim' bir modele sahip olacağı belirtiliyor. Bu hamle, temel model kullanıcılarına da yüksek performans sunmayı hedefleyen önemli bir yenilik olabilir.Buna ek olarak iPhone 17 serisi, TSMC'nin 2nm üretim hattını zamanında hazır hale getirmesi durumunda 2nm çiple gelecek. Bir başka heyecan verici söylenti ise, iPhone 17 serisindeki Pro olmayan modellerin nihayet ProMotion desteği ile 120Hz yenileme hızına sahip olacağı yönünde. Yani yıllardır iPhone'lardaki standart 60Hz yenileme hızı sona erecek.