İç Anadolu'nun parlayan yıldızı olacak! Antik dünyadan günümüze kadar gelen tek sekizgen kilise

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Doğanay başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.Antik dünyanın günümüze kadar gelmiş tek sekizgen kilisesinin de gün yüzüne çıkarıldığı Tyana Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları ile MÖ 2 bin 500'lerde yerleşimin var olduğu ispatlandı.2016 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle antik kentte yapılan arkeolojik kazı, araştırma ve restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Doğanay, bölgenin İç Anadolu'nun parlayan yıldızı olabilecek turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti.Geçmişte Tuwanuva, Tyana, Semiramis Tepeleri gibi birçok isme sahip olan Cumhuriyet döneminde ise Kemerhisar adını alan bölgenin kesintisiz olarak iskan gören ender kentlerden birisi olduğunu ifade eden Doğanay, erken Tunç Çağı'ndan itibaren bölgenin hiçbir zaman terk edilmediğini ifade etti.Doğanay, “2016 yılından itibaren burada 3. dönem kazı çalışmalarını yürütüyoruz. Çok heyecan verici bir yer ve İç Anadolu'nun parlayan yıldızı olacağından eminiz. Kazılardan elde ettiğimiz eserlerle Niğde Müzesine çok sayıda eser kazandırdık ve bu da kentin erken Tunç Çağı'nda önemli bir iskana sahip olduğunun belgesi oluyor' dedi.Kazılarda döneme ışık tutan tarihi eserler çıkıyorKazılarda elde edilen deniz kabuklularına ait fosillerinin o dönemde önemli ölçüde kullanıldığını ifade eden Doğanay, bu fosillerin ödeme aracı olarak kullanılmış olabileceğini belirtti.Doğanay, “Sikkenin ve paranın ilk kullanıldığı dönemleri Tyana'da biraz daha geriye götürmemiz mümkün. Burada Ören Yeri Müzesi yapabilecek potansiyele sahip eser yoğunluğu var ve hala döneme ışık tutacak önemli eserler de çıkmaya devam ediyor. Yaptığımız kazılar neticesinde müzelerimizi zenginleştiriyoruz' dedi.'Antik dünyanın günümüze kadar korunarak gelen tek sekizgen kilisesi'Tyana'nın Hristiyanlığın önemli bir merkezi olduğunu belirten Doğanay, 'Hristiyanlığın en erken ve en korunan kilisesinin restorasyon çalışmalarına da devam ediyoruz. Kilisenin en önemli özelliği, antik dünyanın günümüze kadar gelmiş sekizgen tek kilisesi ve Hristiyanlığın en erken kilisesi olması. Ortaya çıkan buluntularla bunu ispatlamış durumdayız. Burada bulunan sekizgen planlı kiliseyi gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyoruz, restorasyonun bitiminde burayı da ziyarete açacağız” ifadelerine yer verdi.