Gazze'de acı bilanço! Can kaybı 41 bin 689'a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 362 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde '5 katliam' gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 51 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 165 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Kiyzan en-Neccar, el-Menara ve Maan bölgelerine düzenlediği kara saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 51'e, yaralananların sayısının da 82'ye çıktığı ifade edildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 689'a, yaralı sayısının da 96 bin 625'e çıktığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.