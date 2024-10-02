Dünya İnsani Dayanışma Derneği köylerdeki çocuklarla bir araya geldi
Dünya İnsani Dayanışma Derneği (World Human Relief), Anadolu'da eğitime erişimi arttırmak amacıyla yürüttüğü projeler kapsamında açacağı 11'inci okulunun açılış hazırlıklarını yapıyor. Açılacak okul ile bölgedeki yüzlerce çocuğun eğitim alabileceğini belirten Dernek Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara, "Bizim için her çocuk bir define. Bir okul inşa etmek torunlarımızın torunlarına yatırım yapmak, çocukları okutmak bir ulusu eğitmek demektir." ifadelerini kullandı.
Yoksulluğun ve şiddetin eğitimle üstesinden gelinebileceği inancıyla toplumu şiddete ve travmaya karşı bilinçlendirme, herkes için ruh sağlığı projeleriyle birey ve toplumu güçlendirme çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşu Dünya İnsani Dayanışma Derneği, Dezavantajlı Bölgelerde Sürdürülebilir Eğitim Projesi kapsamında 240 öğrenciye hizmet verecek
11. köy okulunu açmaya hazırlanıyor.
Bitlis'in Yolalan ilçesinde faaliyete geçecek ve bu köylerde ikamet eden çocukların eğitim alabileceği okulun temel atma töreni, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Yolalan Belediye Başkanı Kerem Çabuk, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Dünya İnsani Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı - Direktör Doç. Dr. Ayten Zara, AK Parti İl Başkanı Av. Kadir Köstekçi, Zırhlıoğlu Şirketler Grubu Elif Zırhlıoğlu ve Fatih Zırhlıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşmişti.