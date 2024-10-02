Dünya İnsani Dayanışma Derneği köylerdeki çocuklarla bir araya geldi

Dünya İnsani Dayanışma Derneği (World Human Relief), Anadolu'da eğitime erişimi arttırmak amacıyla yürüttüğü projeler kapsamında açacağı 11'inci okulunun açılış hazırlıklarını yapıyor. Açılacak okul ile bölgedeki yüzlerce çocuğun eğitim alabileceğini belirten Dernek Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara, "Bizim için her çocuk bir define. Bir okul inşa etmek torunlarımızın torunlarına yatırım yapmak, çocukları okutmak bir ulusu eğitmek demektir." ifadelerini kullandı.