Mardin'de kamyonetler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı...Midyat-Dargeçit karayolu üzerinde ilerleyen bir kamyonet, Gülveren Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen bir başka kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.Yoldan geçen sürücülerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada her iki araçta bulunan Hasan Çiçek (45), N.A. (43), B.G. (18) ve B.M. (34) yaralandı.Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Hasan Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.İNCELEME BAŞLATILDIKazayla ilgili inceleme başlatıldı.