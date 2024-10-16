Mardin'de kamyonetler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Midyat ilçesinde 2 kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Mardin'de meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı...
Midyat-Dargeçit karayolu üzerinde ilerleyen bir kamyonet, Gülveren Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen bir başka kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Yoldan geçen sürücülerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada her iki araçta bulunan Hasan Çiçek (45), N.A. (43), B.G. (18) ve B.M. (34) yaralandı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Hasan Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Midyat-Dargeçit karayolu üzerinde ilerleyen bir kamyonet, Gülveren Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen bir başka kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Yoldan geçen sürücülerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada her iki araçta bulunan Hasan Çiçek (45), N.A. (43), B.G. (18) ve B.M. (34) yaralandı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Hasan Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.