Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Sonbahar​ yağışları ülke genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un güney, Muş'un doğu kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Ordu ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 22°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL​ °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 23°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 30°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA °C, 23°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinde Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıDÜZCE °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıSİNOP °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıARTVİN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıTRABZON °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Malatya hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevreleri, Erzurum'un güney, Muş'un doğu kesimleri ile gece saatlerinde Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güney kesimlerinde, gece saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 27°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Siirt çevreleri ile gece saatlerinde Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 29°CParçalı bulutluSİİRT °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 30°CParçalı bulutlu