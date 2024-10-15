İsrail hazırlıklarını tamamladı! Netanyahu İran hedeflerini açıkladı: Her şey devre dışı kalacak!

Orta Doğu'yu cehenneme çeviren İsrail, Gazze ve Lübnan saldırılarını sürdürürken İran ile de savaş gerilimi yaşıyor. Karşılıklı saldırıların ardından İran'daki nükleer tesisleri hedef alacağı konuşulan İsrail'de konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.İsrail ordusunun, İran'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı Savunma Bakanlığı binasının yer aldığı Tel Aviv'deki Kirya bölgesinde GPS sinyallerini devre dışı bırakmaya başladığı iddia edildi. İsrail merkezli Walla internet sitesinin haberinde, ordunun, İran ile yaşanan gerilim nedeniyle Kirya bölgesinde GPS sinyallerini devre dışı bırakmaya başladığı öne sürüldü.ACİL DURUM PLANI TAMAMLANDIİsrailli komutanların, İran'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya nasıl hazırlanılacağı konusunda bir dizi toplantı gerçekleştirdiği kaydedilen haberde, bu bağlamda hava savunma sistemi, ordu, Savunma Bakanlığı, İç Cephe Komutanlığı ve hassas tesislerin kontrol sistemlerindeki hazırlıkların üst düzeye taşınacağı aktarıldı.ABD'nin İsrail'in hava savunma sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olacağı bildirilen haberde, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordunun, ülkenin çeşitli bölgelerinde izleme ve uyarı sistemlerini ileri teknolojilerle modernize etmek için çalıştığı aktarıldı.İsrail ordusu, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkede uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) sistemini konuşlandırdığını duyurmuştu.Öte yandan ABD'li Washington Post gazetesi, Netanyahu'nun ABD başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesine dayandırdığı haberinde önemli detayların altını çizdi. Post'un ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Netanyahu görüşmede, İsrail'in İran'ın petrol ya da nükleer tesislerine saldırmayacağı yönünde söz verdi.Netanyahu'nun ofisinden gece yarısı gelen açıklamada ise, İran'a karşı misilleme planlarına ilişkin kararın İsrail'in ihtiyaçlarına göre verileceğini duyuruldu. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada 'Amerikan hükümetinin düşüncelerini dinliyoruz ancak nihai kararlarımızı İsrail'in ulusal güvenlik ihtiyaçlarına göre vereceğiz' ifadeleri kullanıldı.İRANLI GENERAL ORTAYA ÇIKTIHakkında İsrail'in Beyrut saldırısında öldüğü, yaralandığı ve daha sonra da İsrail'e istihbarat sızıntısı nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından sorgulandığı iddiaları ortaya atılan Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, yaklaşık iki hafta sonra ilk kez Tahran'da ortaya çıktı.İran devlet televizyonunun yayınladığı görüntülerde, Kaani'nin, 27 Eylül'de Beyrut'ta İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın Tahran'a getirilen cenazesini karşılama törenine katıldığı görüldü. Karşılama töreninde Kaani ile birlikte birçok İranlı siyasi ve askeri yetkili de hazır bulundu. İsmail Kaani'nin Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile Nilfuruşan'ın hayatını kaybettiği İsrail saldırısında hedef alındığı iddiaları ortaya atılmıştı. Kaani, daha sonra Tahran'daki Hizbullah ofisini ziyaret etmişti.Bunun ardından 4 Ekim'de İsrail'in Beyrut saldırısında öldürüldüğü veya yaralandığı iddia edilen Kaani için daha sonra İsrail'e istihbarat sızıntısı nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından sorgulandığı ve sorgu sırasında kalp krizi geçirdiği iddiaları Batı basını tarafından ortaya atılmıştı.BARIŞ GÜCÜNÜ TEHDİT ETTİNetanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için tehdit etti. Netanyahu, yayımladığı video mesajla İsrail ordusunun hedef aldığı Lübnan'daki UNIFIL güçlerine ilişkin açıklamada bulundu.UNIFIL'in İsrail'in çekilme 'talebine kulak vermesi' gerektiğini savunan Netanyahu, 'İsrail'in UNIFIL personeline kasıtlı olarak saldırdığı iddiası tamamen yanlış' iddiasında bulundu. Netanyahu, Hizbullah'ın UNIFIL tesislerini ve mevzilerini siper olarak kullandığını ileri sürerek, UNIFIL güçlerinin güneye çekilmesi tehdidini yineledi.'VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Netanyahu, İsrail ordusunun, başkent Beyrut dahil olmak üzere tüm Lübnan'ı vurmaya devam edeceğini duyurdu. Netanyahu, Hayfa kentinin güneyindeki İHA saldırısına hedef olan Golani eğitim üssünü ziyaret etti.Burada konuşan Başbakan Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan'da saldırılarına devam edeceğini belirterek, 'Şunu açıkça belirtmek istiyorum; Lübnan'ın her yerinde, Beyrut'ta da Hizbullah'a acımasızca saldırmaya devam edeceğiz.' dedi.