Meclis, kadına yönelik 'dijital şiddeti' mercek altına alacak

Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin bütün partilerin imzasıyla verilen ortak önergenin oy birliğiyle kabul edildiğine dikkati çeken Erdoğan, Genel Kurul'da birçok konunun tartışıldığını ve ayrı düşülen konuların da olduğunu ancak "kadına, çocuğa yönelik şiddet" söz konusu olduğunda bütün milletvekillerinin hem fikir şekilde birlikte hareket ettiğini söyledi.Çiğdem Erdoğan, "Bu konuya herkesin siyaset üstü bakması gerekiyor. Çünkü gerçekten toplumun vicdanını yaralayan, toplumun her kesimini bir ur gibi saran da bir sorun aslında. O anlamda Meclis'te hep beraber hareket ettik." ifadelerini kullandı.KEFEK Başkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda 2021 yılında kurulan ve 2022'de sonuç raporu yayınlanan Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarından farklı olarak ne tür çalışmalar yapacaklarını da açıkladı.Meclis, kadına yönelik dijital şiddeti mercek altına alacakSöz konusu araştırma komisyonunun 800 sayfalık bir raporu bulunduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:"Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, yazılı ve görsel medya kuruluşlarının, dizi yapımcılarının ve senaristlerinin, akademisyenlerin, şiddet mağduru kadınların dinlendiği, çok önemli saha ziyaretlerinin yapıldığı, çok önemli tespitler ve çözüm önerilerinin sunulduğu bir rapor. Böyle bir rapor varken tekrar neden bir komisyona ihtiyaç duyuldu dersek, bunun bir kaç sebebi var. Bu rapor, 27. Dönem'de hazırlanmış bir rapordu, 28. Dönem'de Meclis'teki milletvekilleri yüzde 55 oranında değişti. Dolayısıyla konu başlığını çalışacak milletvekillerinin de değişiyor olması, konuya mutlaka farklı bir perspektif ve farklı çözüm önerileri getireceği kanaatindeyim. 'Zaten bu konu çalışıldı, neden aynısı çalışılıyor?' dediğimizde Komisyon'a üye olacak milletvekillerine aslında haksızlık etmiş oluyoruz. Çünkü her birinin katkısını almanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.Şiddet o kadar kendini güncelleyen bir konu, o kadar kendini güncelleyen bir sarmalın da içinde ki konuları değişiyor, hangi alanda olduğu da değişiyor. Bir zamanlar 'ekonomik şiddet', 'kız çocuklarının okula yollanmaması', 'töre cinayetleri' konuşuluyordu; bugün geldiğimiz noktada 'dijital' aslında şiddetin neredeyse göbeğine oturmuş durumda. Son dönemde tüm toplumu yaralayan, hepimizin ruh dünyasını alt üst eden cinayetlerde de görüyoruz ki 'dijital', şiddetin tam göbeğinde. Dolayısıyla özellikle bu yeni kurulan komisyonun 'dijital şiddeti' de çok teferruatlı bir şekilde, bir önceki Komisyondan farklı olarak ele alacağı kanaatindeyim."Erdoğan, bu çalışmanın, toplumun taleplerine cevap verilmesi ve yeni bir yol haritası belirlenmesi bakımından çok önemli olduğuna işaret ederek, yol haritalarını belirleyen bu raporların daha sonra konuyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına iletileceğini ve yapılması gereken yasal düzenlemelerin de temelini oluşturacağını söyledi.KEFEK'in diğer çalışmaları hakkında da bilgi veren Erdoğan, geçen yasama yılında Komisyona bazı bakanları davet ettiklerini ve kendilerinden Komisyon üyelerinin hazırladığı 30'a yakın soruyu yanıtlayan bir sunum yapmalarını istediklerini anlattı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı Komisyonda misafir ederek çok faydalı programlar yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Komisyon toplantısının olduğu günü tamamen bakanlarımıza ayırıyoruz. Önce onlar sunumlarını yapıyor, sonra milletvekillerimiz sorularını soruyor, ardından da bakanlarımız ve bakanlık yetkilileri tekrar cevaplarını veriyor. Milletvekillerimizin, bakanlarımızı tanıdıktan sonraki bakış açılarının da değiştiğini; bazen milletvekillerimizin de bakanlıkların yaptığı çalışmalara tam olarak vakıf olmadığı için eleştirilerin dozunu biraz daha fazla kaçırdığını gördük. Dolayısıyla bu, hem bir tanışma hem bir kaynaşama hem de yapılanların doğru şekilde algılanmasını sağladı. Bir taraftan da milletvekillerimizin, bakanlıklardan beklentilerinin ve fikirlerinin ilgili bakanlara iletilmesi noktasında çok verimli ve faydalı oldu." değerlendirmesinde bulundu.Meclis'te ağırladıkları bu üç bakanın, çalışmalarını yerinde görmek üzere Komisyon üyelerini davet ettiklerini ve bu yasama yılında bu davete icabet edeceklerini belirten Erdoğan, bu kapsamda İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığını (GAMER) ziyaret edeceklerini bildirdi.Erdoğan, yeni yasama yılında diğer bakanları Komisyon'a davet edeceklerini söyledi.Komisyon Başkanı Erdoğan, kadına yönelik dijital şiddet üzerinde çalıştıklarını belirterek, İngiltere Parlamentosunda kendilerine muadil Komisyonu ziyaretlerinde bu konunun gündeme geldiğini ve "İngiltere'de kadın siyasetçilere çok yoğun bir dijital şiddet" uygulandığını öğrendiklerini anlattı.TBMM'deki kadın siyasetçilerden de benzer şikayetler aldıklarını kaydeden Erdoğan, bu çerçevede İngiltere Büyükelçiliği ve BM Kadın Birimi (UN WOMEN) ile bir çalışma yaptıklarını bildirdi. Erdoğan, "24-26 Ekim'de UN WOMEN ile Komisyonumuzun ortak bir toplantısı var. Bu iki günlük toplantıda 'kadın erkek fırsat eşitliğine duyarlı yapay zeka ve dijital şiddet' önemli konu başlıklarımızdan birisi olacak." dedi.Komisyon olarak tüm kadın milletvekillerine davetiye yolladıklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"BM Kadın Birimi ile birlikte hem yeni dönemde bir tanışma olsun hem de milletvekillerimizin bizden beklentilerini kapsayan, İstanbul'da iki günlük bir çalışma toplantısı düzenledik. Bu çalışma toplantısında kadın milletvekillerimizin bizden şöyle bir talebi oldu; 'Dijital okuryazarlık noktasında bizlere de katkı sağlar mısınız?' Önümüzdeki günlerde kadın milletvekillerimizle Meclis'te böyle bir çalışma yapacağız. Bunu iki aşamalı düşünüyoruz. Bir ayağında BM ile yaptığımız, sadece Komisyonumuza yönelik bir çalışma, ilk etabını Sapanca'da yapacağız. Diğeri de Meclis'te tüm milletvekillerimizle yapılacak dijital okuryazarlıkla ilgili çalışma olacak. Bu çalışma, Meclis yönetimimizin katkısıyla olacak."Komisyon Başkanı Erdoğan, yeni dünya düzeninin yapay zeka üzerinden şekillendiğine işaret ederek, "Yapay zekada özellikle mühendis kızlarımızın yer almasını çok önemsiyoruz. Bu anlamda uluslararası kurum kuruluşlar ile bazı vakıf ve derneklerle de görüşüyoruz." dedi.Erdoğan, Türkiye'nin 2071 hedeflerine ulaşmasında en değerli kaynağı olan insanın, bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına yönlendirilmesinin çok önemli olacağı düşüncesiyle 27. Yasama Dönemi'nde Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönlendirilmesi Konulu Alt Komisyon kurulduğunu ve elde edilen bulguların ve önerilerin bir rapor halinde kamuoyuyla paylaşıldığını anlattı.Bunun, sadece bir bakanlığın sorumluluk alarak başarabileceği bir konu olmadığını, birçok bakanlık tarafından eş zamanlı olarak bilim seferberliği başlatılması ile bu konuda yol alınmasının mümkün olacağını ifade eden Erdoğan, bu nedenle de tüm bakanlıkların yer alacağı bir çalışma için girişimlerde bulunacaklarını bildirdi. Erdoğan, "Biz, güncellenen her konuda kendi alanımızda bir güncelleme yapıyoruz. Yapay zekada, kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması konusu da öncelikli konularımızdan bir tanesi." diye konuştu.