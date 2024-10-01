Mansur Yavaş bir köyü susuzluğa mahkum etti: Suyu göreyim adak keseceğim diyen 70 yaşındaki Sadık Şafak’ın ömrü yetmedi

Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, altı yılda elle tutulur tek bir icraata imza atmadı. Algı oyunları ile gündemi meşgul eden ve son olarak Cumhurbaşkanı adaylığına heveslenen Yavaş'ın Ankara'sında vatandaşlar en temel hizmetleri almakta zorlandı.Toplu ulaşım, trafik, altyapı sorunları artarak devam ederken özellikle kırsal bölgelerdeki su sorunları bir türlü giderilemiyor. Yavaş'ın 'Susuz köy kalmayacak' sözleri de diğer vaatleri gibi gerçeğe dönüşmeyi bekliyor.Ankara Nallıhan ilçesinde Aşağı Kavacık Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların merkeze 7 kilometre uzakta olmasına rağmen su çilesi yıllardır giderilemiyor. Kavacık Mahalllesi'ndeki su sıkıntısı 2022 yılında Sabah'ın haberiyle gündeme gelmişti.. Yaptığı açıklamada 'Allah rızası için su istiyoruz Böbreğimi vermeye razıyım. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri neredeler? Abdestsiz öleceğiz. 70 yaşındayım bir lokma suya ihtiyacımız var. Çok mağduruz' diyen Sadık Şafak maalesef suyun geldiğini göremeden vefat etti.Kavacık Mahallesi eski Muhtarı Durmuş Öz yıllardır giderilemeyen su sıkıntısı ile ilgili Başkan Yavaş'a yüklendi. Öz,''48 hanemiz var, fakat su yok. 'ASKİ'ye git, dilekçe ver', hayatımız bununla geçiyor. Vatandaşlar bizden hizmet bekliyor. Mühendisler geliyor, inceleme yapıyor ve 'Su var' diyorlar. ASKİ görevlileri 'Su yok' diyor. 'Yolu yaptır, burada su var' denildi. 15 gün çalışıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalıştı ve sonuçlandı.Bu defa da bahane uydurdular ve 'Su seviyesi yüksek' denildi. 'Nallıhan'a bile yeter' dediler yol boşuna yapıldı. Bahaneleri bitmiyor. Aşağıbalca Köyü'ne aynı şekilde, Tekke Köyü ve Kulu Köyü'ne de aynı şekilde su vermediler. Köylüyü susuzluğa mahkum ettiler. Su merkeze 7 kilometre uzaklıkta. İnsanlar eski çağda gibi yaşıyor. Taşıma suyu ile hayat geçer mi?Mansur Yavaş'a defalarca ulaşmaya çalıştık. Bizi görmezden geldiler. Kendi işinden başka her şeyi yapıyor. Biz suyu bulamıyoruz okul temizlemeye çalışıyor. 6 yıldır algı peşindeler. Verilen vaatlerin hiçbiri tutulmadı. ''Susuz köy kalmayacak'' denildi. Su verilmedi. 'Su Allah'ın nimetidir' denildi. Fahiş fiyata taşıma su satıldı. Tankerle su geliyor 2 Bin 250 Lira kamyon bedeli + su parası + KDV köylü nasıl ödeyecek bunu. Bizimle beraber 11 köy var tankerle su taşınıyor. Tarla vasfı olan yere su verilmez denildi. Köylü 15-20 Bin lira harcayıp cins değişikliği yaptı ama hala su yok.Sadık Amcamız suyu görmeyi çok istiyordu. 'Suyu göreyim adak keseceğim diyordu. Ama nasip olmadı. Gırtlak kanserine yakalandı. Çok çabaladık ama maalesef suyu göremeden vefat etti. Allah rahmet eylesin' şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı adaylığına göz kırpan Yavaş'ın algı oyunlarını bir kenara bıraktığımızda, Ankara halkı verilen vaatlerin gerçekleşmesini bekliyor. Verilen 58 km metro sözüne rağmen temeli atılmış tek bir metro çalışması bulunmuyor. Trafik sorunları her geçen gün artıyor.Toplu ulaşımdaki aksaklıklara fahiş fiyatlar eklenince durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Gökyüzünde ortaya çıkan bulutlar ise Ankaralıda korkuya sebep oluyor. Çünkü temizlenmeyen mazgallar toplam 7 vatandaşımızın hayatına mal olmuş durumda. Suyu ve kanalizasyonu olmayan köylerde vatandaşlar insani olmayan şartlarda yaşamaya çalışıyorlar. CHP'deki taht kavgaları sürerken olan vatandaşa olmaya devam ediyor.