Kırklareli'de son 25 günde 127 göçmen yakalandı

Kırklareli'de polisin son 25 günde yaptığı operasyonlarda 127 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, son 25 günde düzenlediği operasyonlarda yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 127 kaçak göçmen yakaladı.Göçmenler organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 14 şüpheli gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Adliyeye sevk edilen organizatörlerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.