Ankara'da dolmuş bekleyen kadın otomobil çarpması sonucu öldü

Ankara-Bala yolu Köseli Mahallesi mevkiinde talihsiz bir kaza yaşandı.Gölbaşı'ndan Bala yönüne giden M.F.A.'nın kullandığı 06 DLA 532 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Zekai T. yönetiminde içinde 15 öğrencinin bulunduğu 06 BML 52 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.Otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarında dolmuş bekleyen Pakize Öztürk'e (58) çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan Pakize Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Minibüste bulunan öğrenciler, sağlık görevlilerince ayakta muayene edildi.Pakize Öztürk'ün cansız bedeni Bala Devlet Hastanesi morguna götürülürken, sürücüler gözaltına alındı.