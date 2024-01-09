Arka Sokaklar'ın Hüsnü'nü öldü mü? Son dakika Özgür Ozan öldü iddiası...

Ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın öldüğü haberleri sosyal medyaya düştü.Arka Sokaklar'ın efsane karakteri Hüsnü Çoban'ı oynayan oyuncunun öldü iddiaları, kullanıcılar tarafından dolaşıma girdi. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Özgür Ozan, 58 yaşında...Sevenleri, Arka Sokaklar Hüsnü'nün sağlık durumunu merak ediyor.Peki, Özgür Ozan öldü mü, yaşıyor mu? İşte son durumu...Oyuncu Özgür Ozan, son günlerde sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde çıkan ölüm haberlerine karşı sessiz kalmadı.Instagram hesabından paylaştığı video ile konuşan Ozan, spor yaptığı anlarda çekilen görüntülerde, 'Benim için öldü demişler, duysunlar ki kral geri döndü' ifadeleriyle iddialara yanıt verdi.