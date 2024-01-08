Acun Ilıcalı duyurdu: Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu

Survivor'un 4. bölüm fragmanı gündem oldu. Tanıtımda Nagihan ve Turabi'nin sözleri dikkat çekerken, asıl akıllarda kalan Acun Ilıcalı'nın söyledikleri oldu.Ilıcalı, Dominik polisinin Survivor'da operasyon yaptığını açıkladı.Ada konseyinde açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor" ifadesini kullandı.Acun ILıcalı'nın da şaşkınlıkla karşılaladığı olayın ayrıntıları merak konusu oldu.Öte yandan Survivor All Star'ın bu akşam üçüncü dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek. Tanıtımda Nagihan'ın serzenişi dikkat çekti. Erkeklerin zayıf olduğunu söyleyen Nagihan, kazanmaları gerektiğini vurguladı.Turabi ise rüyasında yarışmacıları gördüğünü şu sözlerle anlattı:"Rüyamı zindan ettiler bana. Tam yemek yiyip güzel bir rüya göreceğim zannederken Hakan'ı gördüm. Koşarak yemek istedi benden ve vermemek için uğraştım. Rüyamı zehir ettiler."