Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında karar verildi!

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı.Sunucu Ece Erken'in eşi ve eski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu, 2022 yılında silahlı saldırıya uğradı.Olayda Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti.Cinayete ilişkin davada ise karar bugün çıktı.20 sanıklı davada Mahmutyazıcıoğlu’na ateş eden Kadir Yasak’ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.Ali ve Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman adam öldürme suçundan müebbet, yağma ve yaralama gibi suçlardan da yaklaşık 15 yıl hapis cezası aldı.