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Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar! Kum ve kömür dolu zemini gizlediler

Büyükçekmece Belediyesi görevlileri ve yapı denetim firmalarına yönelik rüşvet soruşturmasının detayları ortaya çıktı. İki ayrı bilirkişi raporuna göre, villaların zemininde kum ve kömüre rastlandı. Başsavcılık, Valiliğe yıkım bildiriminde bulundu.

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar! Kum ve kömür dolu zemini gizlediler
Ekleme: 20.01.2024 - 10:02 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar! Kum ve kömür dolu zemini gizlediler
Çok sayıda usulsüzlüğe yer verilen iki ayrı bilirkişi raporuna göre, villaların zemininde kum ve kömüre rastlandı. Ancak firma tarafından yapıldığı iddia edilen 64 ayrı sondajda kum ve kömüre rastlanılmadığına, sadece kil tabakaya rastlandığına yer verildi. Başsavcılık, İstanbul Valiliği'nden yıkım kararı talep etti.

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar! Kum ve kömür dolu zemini gizlediler

FİRMA VE MÜTEAHHETLİR MAĞDUR EDİLDİ

Soruşturma; bir mühendisin ihbarı sonrası 12 Aralık 2022'de başlatıldı.

Büyükçekmece Belediyesi'nde çok sayıda usulsüz olay olduğu, rüşvet karşılığı sahte evrak düzenlendiği, zemin etüd firmalarının belediyeye evrak teslim ve onay işlerinde bilerek zorluk çıkartılarak, müteahhitlerin rüşvet karşılığında T.A.'nın firmasına yönlendirilerek diğer pekçok firmanın mağdur edildiği, müteahhitlerin de iş verilmemesi nedeniyle zarar ettiği aktarıldı.

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar! Kum ve kömür dolu zemini gizlediler

BİLİRKİŞİ HEYETİ ORTAYA ÇIKARDI

İhbarda, Büyükçekmece Eskice Mahallesi'nde 144 lüks villadan oluşan sitenin, ruhsata aykırı halde, pekçok usulsüzlük içererek inşa edildiği, tanesi 60 milyon lira ve üzerine satılan villaların toplam değerinin yaklaşık 8 milyar 640 milyon TL olduğu anlatıldı.


İddialar üzerine 4 Nisan 2023'te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını derinleştirdi. Bir jeofizik mühendisliği öğretim üyesi ile inşaat mühendisinden oluşan 2 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Belediyeden alınan 50 klasör incelemeye alındı. 2 ve 22 Ağustos 2023'te iki ayrı keşif yapan bilirkişi heyeti çok çarpıcı tespitlere ulaştı.

Düşey enjeksiyon, forekazıklar ve diğer hususların yapılmadığı, bunlarla ilgili belediye, zemin etüd firmaları ve yapı denetim firmalarının sahte rapor düzenlendikleri, inşaat ruhsatlarının; zemin ve temel etüdü veri raporları ile geoteknik rapor, zemin iyileştirme raporu ve projeleri mevcut olmadan düzenlendiği ve onaylandığı ortaya çıktı.

Zemin sondajlarının kaba inşaatı tamamen bitmiş bazı villa bahçelerinde dahi yapılıp fotoğraflarının dosyaya konduğu, usul ve yasaya uygun olarak yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen zemin etüd ve diğer projelere dair evraklar olduğu, birtakım zemin iyileştirme çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığı, 16 adet villa zemininde uygulanması gereken iki yönde 75 cm aralıklarla dikey olarak uygulanacak çimento enjeksiyon imalatına hiç rastlanmadığı tespit edildi.

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar! Kum ve kömür dolu zemini gizlediler

DEPREME DAYANIKSIZ ZEMİN

En çarpıcı tespitlerden biri ise zemin yapısına yönelik oldu.


Bilirkişilerce yapılan 4 ayrı sondajda, zeminde kum ve kömüre rastlanmasına rağmen firma tarafından yapıldığı iddia edilen 64 ayrı sondajda, kum ve kömüre rastlanılmadığına dair rapor tutulduğu, söz konusu sondajlarda kum ve kömür yerine kil tabakaya rastlanıldığına dair 'bölgedeki kumlu kil birimde sıvılaşma riski beklenmemektedir' şeklinde rapor tutuldu.

Raporda kil tabaka denildiğinden dolayı sıvılaşma analizinin yapılmadığı, oysaki bilirkişilerce yapılan analizde 'zeminin sıvılaşabilir' olduğuna dair laboratuvar sonuçlarının olduğuna bilirkişi raporunda yer verildi.

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar! Kum ve kömür dolu zemini gizlediler

VALİLİĞE 'YIKIM' BİLDİRİMİ

Başsavcılık, inceleme yapılan projelerin, İmar Kanununa açıkça aykırı halde ruhsatsız yapı oldukları gibi depreme karşı dayanıksız olduklarını belirterek, Nisan 2024'te teslim edilen villaların olası İstanbul Depremi, sel, yangın gibi olağanüstü bir durumda gerek içinde gerekse çevresinde ikamet eden halkın can ve mal güvenliği için ciddi risk teşkil etmesi nedeniyle yıkım kararı alınması için İstanbul Valiliğinden yazı yazdı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlemiş, Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ile İmar ve Şehircilik Müdürü Abdurrehim Çakır'ın da aralarında bulunduğu 6'sı belediye görevlisi 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.
















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Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar! Kum ve kömür dolu zemini gizlediler
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