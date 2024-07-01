İslam Memiş'ten kritik uyarı:Hazırlıklı olun! Dolar, altın ve Bitcoin'de

Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen İslam Memiş'ten dolar, altın ve bitcoine yönelik beklentiler paylaşıldı.Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in tahminleri şöyle:'Temmuz ayı ve haftası başlıyor.Para piyasaları için bu hafta oldukça önemli.Bu hafta piyasalar karışık bir seyirde işlemler gerçekleştirecek!Salı günü: Avrupa Bölgesi Enflasyon VerisiÇarşamba günü: Türkiye Enflasyon VerisiCuma günü: ABD Tarım Dışı İstihdam VerisiYurt içi ve yurt dışı piyasalarda bu verileri takip edeceğiz.Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek özel bir kanalda açıklamalarda bulunacak.Şimşek'in açıklamaları da yurt içi piyasalar için önemli olacağını söyleyebilirim.Bu hafta için para piyasalarında takip edeceğim bant aralıkları şöyle;Bist100 endeksi;10 bin 647 puan seviyesinden kapanış yapmıştı.Kritik destek seviyesi olan 10 bin 700 puan seviyesinin altında kapanış yaptı.Mehmet Şimşek'in açıklamaları borsanın yönü için önemli olacak.İlk direnç seviyesi 10 bin 700 puan.Buranın üzerinde 10 bin 900 puan.Ancak kâr satışları bitmediğinden yükselişlerin kalıcı olmacağını düşünüyorum.10 bin 400-10 bin 900 puan aralığını takip edeceğim.Döviz kurları;Dolar/TL 32,75 lira, Avro/TL 35,08 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.Bu hafta döviz kurlarının geniş bant aralığında dalgalanmasını bekliyorum.EUR/USD paritesi, 1,0713 seviyesinden kapanış yapmıştı.1,0650-1,08 aralığını takip edeceğim.Geniş bant aralığına hazır olmakta fayda var.Ons altın (xau/usd);2 bin 326 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.Bu hafta 2 bin 300-2 bin 350 dolar aralığını takip edeceğim.Gram altın da 2 bin 450-2 bin 500 lira aralığını takip edeceğim.29,14 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.28,50-29,50 dolar aralığını takip edeceğim.Gram gümüş de ons gümüşü takip etmeye devam edecek.Bitcoin (BTC);60 bin 110 dolar seviyesindeydi.60-65 bin dolar aralığını takip edeceğim.Bu hafta 64 bin dolara kadar tepki yükselişi gerçekleştirebilir.